Polonya’daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi bünyesinde görev yapan akademisyenler, beslenme alışkanlıklarının yaşlı bireyler üzerindeki kronik ağrı etkilerini mercek altına alan dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Özellikle kahve ve balık tüketiminin ağrı yoğunluğu üzerindeki zıt etkilerini ortaya koyan bu araştırma, sağlıklı yaşam için beslenme çantasına neler eklenmesi gerektiğine dair önemli ipuçları sundu.

İki yıl boyunca süren titiz çalışma kapsamında, yaşları 60 ile 88 arasında değişen 205 sağlıklı yetişkinin tüketim alışkanlıkları ve ağrı eşikleri yakından takip edildi. Katılımcılara yöneltilen 10 puanlık ağrı yoğunluğu ölçeği, beslenme tercihlerinin vücudun ağrı mekanizmasıyla doğrudan bir bağ kurduğunu rakamsal verilerle gözler önüne serdi.

EN ÇARPICI SONUÇ KAHVE TÜKETİMİNDE

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, popüler bir içecek olan kahve tüketimiyle ilgili oldu. Elde edilen verilere göre, günlük kahve miktarını artıran yaşlı bireylerin ağrı yoğunluğunda, tüketimini azaltanlara oranla tam 6,56 puanlık dramatik bir artış gözlemlendi.

Kahvenin bu etkisi yaşlılık dönemindeki kronik ağrıları tetikleyebileceği sinyalini verirken, madalyonun diğer yüzünde yağlı balık tüketiminin iyileştirici gücü parladı. Yağlı balık tüketimini beslenme düzeninde öncelikli hale getiren katılımcıların kronik ağrı yoğunluğunda 4,45 puanlık bir azalma tespit edildi. Bu sonuç, Omega-3 ve sağlıklı yağ asitlerinin inflamasyon üzerindeki baskılayıcı rolünü bir kez daha gündeme taşıdı.

Polonyalı bilim insanları, ortaya çıkan bu verilerin beslenme bilimi açısından oldukça değerli olduğunu vurgulasa da sonuçların yorumlanması aşamasında temkinli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanlar, kahvenin ağrıyı neden artırdığına dair biyolojik mekanizmaların ve balık tüketiminin uzun vadeli etkilerinin daha net anlaşılması için yeni ve daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu çalışma, yaşlılık döneminde yaşam kalitesini artırmak isteyen bireyler için "ne yediğimiz kadar neyi ne kadar içtiğimizin de önemli olduğu" gerçeğini bir kez daha hatırlatmış oldu.