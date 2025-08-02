600 bin kamu işçisini ilgilendiren zamda yeni bir gelişme yaşandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren tarafı bugün imza atacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır" denildi.

DAHA ÖNCE SÖZCÜ YAZMIŞTI

SÖZCÜ muhabiri Erdoğan Süzer anlaşmanın sağlandığını ve imzaların bugün atılacağını duyurduğu haberinde anlaşmadan da şu detayları paylaşmıştı:

3 Ocak 2026’da açıklanacak 6 aylık (Tem muz-Aralık dönemi) TÜFE yüzde 11’i aşarsa aşan kısmın tamamı enflasyon farkı olarak ödenecek. 2026 yılının birinci 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 6 oransal zam yapılacak. Bu dönemlerde TÜFE artışı zam oran larını aşarsa, aşan kısmın tamamı fark olarak ödenecek. Ayrıca iş güçlüğüne göre nitelikli işçilere yüzde 7, diğer işçilere yüzde 3 oranında ek prim zammı verilecek. Sözleşmesi ocak, şubat ve mart aylarında başlamış olanların sözleşmeden doğan farklar için yüzde 3.68’e varan oranlarda zam yapılacak