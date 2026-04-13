Kuzey Afrika üzerinden gelen şiddetli bir alçak basınç sistemi, İtalya genelinde hava kalitesini ve görüş mesafesini tehdit ediyor. Fas ve Cezayir’den yükselen devasa çöl tozu bulutları, 5.000 metre irtifaya ulaşarak Akdeniz üzerinden yarımadaya giriş yapıyor. Uzmanlar, gökyüzünün sadece sisli değil, yer yer koyu kahverengi bir renk alacağı konusunda uyarıyor.

Fas ve Cezayir’den gelen kasırga, enerjisini Sahra Çölü üzerindeki termal tezatlardan alıyor.

Cezayir çölünün merkezinde esen şiddetli rüzgarlar, devasa miktarda kumu atmosfere taşıyor.

Kuzey Atlantik’ten gelen serin hava ile subtropikal sıcak havanın karşılaşması, bu toz bulutlarını Sardinya ve Sicilya kanalları üzerinden doğrudan İtalya içlerine itiyor.

Hava tahmin merkezleri, yüksek rakımlarda metrekare başına 3.000 miligramı aşan toz yoğunluğu bekliyor. En kirli gökyüzüne sahip olacak bölgeler:

Güney ve Adalar: Sardinya, Sicilya, Kalabriya, Kampanya.

Merkez ve Adriyatik Hattı: Puglia, Basilicata, Molise ve Lazio.

Bu yoğunluk, özellikle güney bölgelerinde bir kum fırtınasının tam ortasındaymış hissi yaratacak kadar baskın olacak.

Atmosferde asılı kalan toz partikülleri, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; aynı zamanda bulut fiziğini de değiştiriyor.

Yoğuşma Çekirdekleri: Çöl tozu, su buharı için bir mıknatıs görevi görerek fırtınaların şiddetini artırıyor.

Çamur Yağışı: 13 Nisan Pazartesi akşamından itibaren beklenen yağışlar, atmosferdeki kumu yere indirecek. Bu durum pencereler, teraslar ve araçlar üzerinde yoğun bir çamur tabakası bırakacak.

14 Nisan Salı Gününe Dikkat

İstikrarsız hava koşullarının 14 Nisan Salı günü boyunca kuzeyden güneye tüm yarımadada etkili olması bekleniyor. Meteorologlar, astım ve benzeri solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların, özellikle toz yoğunluğunun en üst düzeye çıkacağı saatlerde açık havada kalmamalarını tavsiye ediyor.