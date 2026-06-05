Elazığ’da sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında, freni boşaldığı iddia edilen hafriyat kamyonu şehir merkezinde kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. Merkez Pertek Caddesi’nde meydana gelen olayda 10 araç hasar görürken, 5 kişi yaralandı. Yaralananların arasında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Çakar’da olduğu öğrenildi.

KAMYONUN FRENİ BOŞALDI 10 ARACA ÇARPARAK DURDU

Edinilen bilgilere göre kaza, Elazığ merkez Pertek Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonunun fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle sürücünün kontrolü kaybettiği, kamyonun yol üzerindeki araçlara çarparak ilerlediği belirtildi.

Çarpmanın etkisiyle toplam 10 araçta maddi hasar oluşurken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ŞİRKET YETKİLİSİ: ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENECEĞİZ

Kazaya karışan hafriyat kamyonunun, AKP’ye yakın iş insanı Veysel Demirci’ye ait Ziver İnşaat’a bağlı olduğu öğrenildi.

Olayın ardından açıklama yapan Demirci, kazadan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarla tam iş birliği içerisinde gerekli süreci yakından takip etmekte olup, oluşan zararların giderilmesi konusunda üzerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirecektir.”

Demirci ayrıca, olaydan etkilenen yurttaşlarla iletişime geçildiğini ve mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin takip edildiğini belirtti. Kazaya ilişkin teknik incelemenin sürdüğü öğrenildi.