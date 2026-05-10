İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan sıra dışı bir vaka sağlık dünyasında dikkat çekti. Dudaklarda morarma ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan bir hastadan alınan kan örneğinin, normal kırmızı renk yerine koyu maviye yakın bir tona sahip olduğu belirlendi. Olayın ardından uzmanlar, hastanın kan yapısında meydana gelen değişimin nedenini araştırmaya başladı.

KAN NEDEN MAVİYE DÖNDÜ?

Archives of Medicine and Health Sciences dergisinde yayımlanan vakaya göre hastaya 'Methemoglobinemi' teşhisi konuldu. Bu rahatsızlık, kandaki hemoglobinin yapısının bozulması nedeniyle oksijen taşıma kapasitesinin ciddi şekilde düşmesiyle ortaya çıkıyor. Yapılan incelemelerde, hastanın eklem ağrıları için internetten satın aldığı ve 'tamamen doğal' olarak tanıtılan Ayurvedik bitkisel takviyelerin bu duruma yol açtığı belirlendi.

'DOĞAL' ETİKETİ HER ZAMAN GÜVENLİ DEĞİL

Uzmanlar, içeriği net şekilde bilinmeyen bitkisel ürünlerin vücutta ciddi oksidatif strese yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle internet üzerinden denetimsiz şekilde satılan takviyelerin son yıllarda sağlık dünyasında en fazla tartışılan konular arasında yer aldığı belirtiliyor.

BU BELİRTİLER GÖRÜLÜRSE DİKKAT

Uzmanlar, bitkisel takviye kullanımının ardından dudaklarda veya tırnaklarda morarma, ani halsizlik, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi belirtiler yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirtiyor. Bu tür semptomların kandaki oksijen seviyesinde ciddi düşüş yaşandığının işareti olabileceği ifade ediliyor.