Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu N'Golo Kante, Fransa'nın Kolombiya ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fransız oyuncu, geleceği ve emekliliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kante’nin konuşması şu şekilde:

“Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan, bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmek. Milli takımda ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yaz göreceğiz, bana gelen her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum. Geçen yaz, diğer bazı kulüplerle olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama anlaşma olmadı. Koşullar nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi. Neden Fransa’da kariyerimi sonlandırmayayım ki?"