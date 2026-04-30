Kanada’nın Kuzeybatı Toprakları’nda yer alan Diavik madeninde, maden ocağının kapanış sürecine girildiği sırada nadir bir jeolojik keşfe imza atıldı. Rio Tinto tarafından yapılan açıklamada, 158,20 karatlık ham sarı elmasın, ülkede bugüne kadar bulunan mücevher kalitesindeki en büyük sarı elmaslardan biri olduğu bildirildi. Lac de Gras’taki küçük bir adada, Kuzey Amerika’nın en ücra noktalarından birinde bulunan bu işletme, 24 Mart 2026 tarihinde resmi olarak faaliyetlerini durdurmadan önce son büyük keşfini gerçekleştirdi.

ÇOK NADİR BULUNUYOR

Diavik madeninde sarı elmas üretimi, toplam çıkartılan taşların %1'inden azını oluşturuyor. İşletmenin 22 yıllık faaliyet süresi boyunca 100 karatın üzerinde ağırlığa sahip sadece beş sarı elmas bulunabildi. Uzmanlar, elmaslardaki bu özel tonun, kristal kafes içindeki azot atomlarının ışık spektrumundaki mavi kısmı emmesiyle oluştuğunu belirtiyor. Söz konusu elmasların, günümüz doğa koşullarında tekrarlanamayan ekstrem ortamlar altında, yaklaşık iki milyar yıl önce oluştuğu saptanıyor.

MADENİN KAPANIŞ SÜRECİNDE BULUNDU

Madenin işletme süresinin dolmasına kısa bir süre kala gerçekleşen bu keşif, tesisin tarihindeki önemli buluntular arasına girdi. Diavik madeni daha önce 2015 yılında 187,7 karatlık "Foxfire" ve 2018 yılında 552,74 karatlık Kuzey Amerika rekoru kıran sarı elmaslara ev sahipliği yapmıştı. 158 karatlık bu yeni taş, işletmenin 2026 yılının başına kadar uzatılan yeraltı madenciliği faaliyetlerinin son aşamasında elde edildi.

Dev elmasın piyasa değeri henüz açıklanmazken, taşın satış öncesinde derecelendirme ve hassas kesim işlemlerinden geçeceği bildirildi. Elmas ustalarının yapacağı kesim işlemleri sırasında taşın, renk doygunluğu ve berraklık optimizasyonu nedeniyle orijinal ağırlığının yaklaşık yarısını kaybedeceği öngörülüyor. Taşın potansiyel alıcıları hakkında bilgi paylaşılmazken, kesim sonrasında ortaya çıkacak mücevherin küresel elmas piyasasında yüksek ilgi görmesi bekleniyor.