Son dönemde artış gösteren “bedava ürün” temalı kargo dolandırıcılığına karşı vatandaşlar uyarıldı. Dolandırıcılar, sosyal medya reklamları, kısa mesajlar ve sahte internet siteleri üzerinden kullanıcıları hedef alarak “ücretsiz ürün kazandınız” ya da “sadece kargo ücreti ödeyin” gibi ifadelerle sipariş oluşturmaya yönlendiriyor.

KAPIDA ÖDEME TALEP EDİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu yöntemle kişisel bilgilerini paylaşan vatandaşların adreslerine kısa süre içinde kargo gönderiliyor. Kapıya gelen paketlerde ise “kapıda ödeme” talep ediliyor. Ücreti ödeyerek paketi teslim alan kişiler, kutuyu açtıklarında çoğu zaman siparişle ilgisi olmayan değersiz ürünlerle ya da boş paketlerle karşılaşıyor.

"BEDAVA ÜRÜN" VE "KAPIDA ÖDEME" TUZAKLARINA DİKKAT

Uzmanlar, bu tür dolandırıcılık girişimlerinde gönderici bilgilerinin çoğunlukla eksik ya da sahte olduğunu, bu nedenle ödeme yapıldıktan sonra hak arama sürecinin zorlaştığına dikkat çekti. Özellikle “bedava ürün” ve “kapıda ödeme” ifadelerinin birlikte kullanıldığı durumlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, tanınmayan kişi veya firmalardan gelen kargoların teslim alınmaması, sipariş verilmeden gönderilen paketlere karşı temkinli olunması ve şüpheli durumlarda ilgili kurumlara başvurulması gerektiğini bildirdi.