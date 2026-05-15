2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD’nin vize politikalarında yaptığı değişiklikler, binlerce üniversite öğrencisini mağdur etti. Turist vizelerine öncelik verilmesi nedeniyle J-1 kültürel değişim programı kapsamında başvuru yapan öğrenciler, yaz dönemi başlamasına rağmen vize randevusu almakta büyük sorun yaşıyor.

BİNLERCE ÖĞRENCİ VİZE RANDEVUSU BULAMIYOR

ABD yönetiminin turist vizelerine öncelik tanımasıyla birlikte J-1 programına ayrılan randevu kapasitesinde ciddi düşüş yaşandı. Dünya genelinde yaklaşık 25 bin, Türkiye’de ise yaklaşık 4 bin öğrencinin süreçten etkilendiği belirtiliyor.

Program ücretlerini ödeyen, iş yerlerini ayarlayan ve tüm hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, randevu bulamadıkları için yaz dönemi planlarını hayata geçiremiyor.

J-1 VİZELERİNDE KAPASİTE DÜŞTÜ

ABD’nin aldığı karar sonrası Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede J-1 vize görüşme kontenjanlarında büyük kesintiler yapıldı. Özellikle kültürel değişim programlarına katılacak öğrenciler için randevu bulmak giderek zorlaştı.

Yetkililerin turist vizelerine ağırlık vermesi nedeniyle öğrenci vizeleri ikinci planda kaldı.

GÜVENLİK İNCELEMELERİ SÜRECİ YAVAŞLATTI

ABD’nin göçmen olmayan vizelerde sosyal medya incelemelerini genişletmesi de süreci daha karmaşık hale getirdi. Konsolosluk görevlilerinin başvuru sahiplerinin çevrim içi geçmişlerini detaylı şekilde incelemesi nedeniyle işlem süreleri uzadı.

Zaten sınırlı olan randevu kapasitesi, ek güvenlik uygulamalarıyla birlikte daha da daraldı.

TÜRK ÖĞRENCİLER BELİRSİZLİK YAŞIYOR

Sektör temsilcileri, Türkiye’de yaşanan durumun pandemi döneminden daha ağır olduğunu ifade ediyor. Açılan randevu sayısının, başvuru yapan öğrencilerin oldukça altında kaldığı belirtilirken, öğrencilere önceden yeterli bilgilendirme yapılmadığı aktarılıyor.

Randevu alamayan öğrenciler hem maddi kayıplarla karşı karşıya kalıyor hem de uzun süredir planladıkları eğitim ve çalışma deneyimlerini ertelemek zorunda kalıyor.