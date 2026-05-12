Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından yürütülen sokak taramaları kapsamında, toplama merkezine getirilen hayvanlar üzerinde detaylı bir inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde, sokaktan toplanan 60 köpeğin sistem üzerinde sahipli olarak kayıtlı olduğu tespit edildi.

YAPAN 86 BİN 358 TL ÖDÜYOR

İncelemeler derinleştirildiğinde, bu kişilerin sahipsiz hayvanların toplanma sürecinde köpekleri barınağa gönderilmemesi için üzerlerine aldıkları, ancak kısa bir süre sonra hayvanları yeniden sokağın savunmasız koşullarına terk ettikleri belirlendi.

EVCİL HAYVANLARI SOKAĞA TERK ETMENİN CEZASI AĞIR OLDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, tespit edilen 60 kişi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde işlem başlattı. Kanun kapsamında, sahiplendiği hayvanı sokağa bırakan her bir şahsa, hayvan başına 86 bin 358 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulanan bu ceza miktarı, hayvan haklarının korunması ve sorumluluk bilincinin artırılması noktasında caydırıcı bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, sokağa bırakılan her bir canlı için ayrı ceza kesildiğini vurgulayarak, sahiplenme sürecinin yasal bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyor.

SORUMLULUKTAN KAÇMANIN FATURASI

Yapılan tespitler, köpeklerini sokağa bırakan kişilerin başlangıçta hayvanları koruma güdüsüyle hareket ettiklerini iddia etseler de, sonrasında bakımlarını üstlenmeyerek sokağa saldıklarını gösteriyor. Mevcut yasalar uyarınca, çipli ve kayıtlı hayvanların sokağa bırakılması doğrudan "terk etme" suçuna giriyor ve yüksek meblağlı yaptırımlara tabi tutuluyor.