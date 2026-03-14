Evlerde en hızlı kirlenen alanlardan biri sayılan fayans arası derzlerin temizliği büyük önem taşıyor. Mutfak ve banyolarda fayansların temiz görüntüsü bütün odanın daha temiz görünmesini sağlar. Bu temizliği sağlamak için ise evlerde doğal yöntemlerden yardım alabilirsiniz.

FAYANSLARI KAR GİBİ BEYAZLATIYOR

Evlerde mutfak ve banyolarımızın estetik görüntüsünü tamamlamaya yardımcı alanlar olan fayanslarımız zaman içerisine ara kısımlarında biriken kirler nedeniyle kirlenmeye başlayabilir. Kirlenen ve temiz görüntüsünü kaybeden fayans aralarındaki derzleri temizlemek ise düşünülenden çok daha kolay. Doğal ve hızlı çözümlerle fayansları beyazlatmanın sırrı şu şekilde görüldü:

KARBONAT VE SU

Karbonat, aşındırıcı yapısı sayesinde derzlerdeki biriken kiri söküp atar.

Uygulama: Karbonatı az miktarda suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Derz dolgularının üzerine sürün ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Ardından eski bir diş fırçasıyla fırçalayıp durulayın.

BEYAZ SİRKE VE TUZ

Sirkenin asidik yapısı kireç ve sabun artıklarını çözerken, tuz ovma etkisini artırır.

Uygulama: Bir sprey şişesine eşit miktarda su ve beyaz sirke doldurun. Derzlere sıkın, üzerine bir miktar sofra tuzu serpiştirin. 10 dakika bekledikten sonra fırçalayarak temizleyin.

LİMON SUYU

Özellikle banyodaki sararmış derzler için limon suyu harika bir doğal ağartıcıdır.

Uygulama: Saf limon suyunu hafifçe ısıtın ve derzlerin üzerine dökün. Limonun asidi kirle etkileşime girene kadar bekleyin. Eğer kirler çok yoğunsa, limon suyunu karbonatla karıştırarak daha güçlü bir köpürme etkisi yaratabilirsiniz.

MADEN SUYU

Şaşırtıcı gelebilir ama maden suyunun içindeki mineraller ve karbondioksit, derzlerin içine hapsolmuş tozları yüzeye çıkarma konusunda oldukça başarılıdır.

Uygulama: Maden suyunu doğrudan derzlere dökün ve kabarcıkların işini yapması için birkaç dakika bekleyin. Daha sonra sert bir fırça ile üzerinden geçip bezle silin.