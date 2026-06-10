Geniş araziler üzerine kurulu şehir hastaneleri bütçeyi zorlamaya devam ediyor. Ankara Tabip Odası’nın (ATO) bu alanda hazırladığı rapor da şehir hasta- nesi gerçeğini ortaya koydu.



Raporda, “Şehir hastaneleri kamu kaynaklarını tüketmeye ve genel bütçe üzerinde giderek ağırlaşan bir yük oluşturmaya devam ediyor. KÖİ modeliyle inşa edilen bu tesisler, bütçedeki kara deliğin her geçen gün daha da büyümesine yol açıyor” denildi. 2026 yılının ilk 5 ayında kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle işletilen şehir hastanelerine yapılan toplam ödeme 63 milyar lirayı aştı.



322 MİLYAR EUROLUK YÜK



ATO, şehir hastanelerine Ocak-Mayıs 2026 arasında yapılan ödemelerin ulaştığı boyuta dikkat çekti. Raporda, “Şehir hastaneleri kamu kaynaklarını tüketmeye ve genel bütçe üzerinde giderek ağırlaşan bir yük oluşturmaya devam ediyor” denilerek şu açıklama yapıldı: “Geçmişte eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu modelin iktisadi yükünü bizzat itiraf etmiş kira bedellerinin 322 milyar Euro’ya ulaştığını belirterek bütçe üzerindeki baskıyı 27.5 milyar Euro ile sınırlamaya çalıştıklarını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı’ndaki görev değişimine rağmen sağlığı piyasalaştıran bu yaklaşım varlığını korumakta ve şehir hastanelerinin yarattığı sorunlar sürmektedir.



Bakanlığın yayımladığı Bütçe Giderlerinin Faaliyet Sınıflandırması Tablosu’na göre yalnızca bu yılın ilk beş ayında KÖİ modeliyle yapılan sağlık tesisleri için ayrılan kaynak 63 milyar 37 milyon 933 bin liraya ulaşmıştır.”



POLİTİK TERCİH MESELESİ!



ATO’nun raporunda şu ifadeler yer aldı: “Kaynakların nasıl kullanılacağı temelinde politik bir tercih meselesidir. Mevcut tablo kaynakların nitelikli ve erişilebilir bir kamu hizmeti için mi yoksa şirketlerin kârlılığı için mi kullanıldığına dair net bir soru işareti yaratmaktadır. Oysa sağlık hizmetleri özel çıkar gruplarının ekonomik hedeflerine teslim edilemeyecek kadar kritik faaliyetlerdir.”





