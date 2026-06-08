

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Pirinçlik ile Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, beraberindekilerle birlikte 78 ACD 559 plakalı otomobille Yenice’den Karabük yönüne seyir halindeyken yol kenarında mola verdi. Araçtan inen Erten, çay kenarında bulunduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan Erten kısa sürede gözden kaybolurken, yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece saatlerinde başlattıkları arama çalışmalarını sabaha kadar aralıksız sürdürdü. Mustafa Erten’i bulmak için yürütülen çalışmaların, 50 personel, 15 araç, 2 dron ve 1 bot ile devam ettiği bildirildi.

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