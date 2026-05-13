On yıllardır sadece kara yoluyla ulaşılan Çin’in iç kesimleri, 72 milyar yuanlık (481 milyar 912 milyon 344 bin TL) dev bir "su asansörü" projesiyle doğrudan okyanusa bağlanıyor. 560 kilometrelik bir lojistik kısayol sunan Pinglu Kanalı, bir yandan milyarlarca dolarlık tasarruf ve sanayi yatırımı vaat ederken, diğer yandan yapay zeka ile korunan ekosistem tartışmalarının merkezinde devasa bir ekonomik kuşağın kapılarını aralıyor.

Çin’in lojistik haritasını ve Asya ticaret yollarını kökten değiştirecek olan devasa Pinglu Kanalı projesi, bu hafta Zicai Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte inşaat sürecinin en kritik aşamasını tamamladı.

Güney Çin’in Guangxi eyaletini boydan boya geçerek iç şehirleri ilk kez doğrudan okyanusa bağlayacak olan bu 134 kilometrelik yapay su yolu, yaklaşık 72 milyar yuanlık devasa bütçesiyle Çin’in son dönemdeki en iddialı mühendislik hamlesi olarak dikkat çekiyor.

Yıl sonuna kadar 5 bin tonluk gemilerin Nanning’den Beibu Körfezi’ne doğrudan inmesini sağlayacak olan bu proje, kargoların daha önce izlediği dolambaçlı yolları ortadan kaldırarak denize olan yolculuğu tam 560 kilometre kısaltacak.

Bu kısalma sadece zaman kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda yıllık 5 milyar yuanı (33 milyar 461 milyon 45 bin TL) aşan devasa bir lojistik tasarruf potansiyeli yaratıyor.

Gemileri asansör gibi yukarı taşıyor

Üç Boğaz Barajı projesinde taşınan toprağın neredeyse üç katı kadar kazı yapılan sahada, ekipler 65 metrelik yükseklik farkını aşabilmek için gemileri birer asansör gibi yukarı taşıyan üç dev kilit sistemi inşa etti. Çin’in ihracat rotasının güneye, yani ASEAN ülkelerine kaydığı bir dönemde devreye giren bu kanal, BYD ve Sun Paper gibi sanayi devlerini bölgeye çoktan çekmeye başladı bile.

Ancak bu devasa müdahale, beraberinde ciddi çevresel soru işaretlerini de getiriyor. Proje ekibi, balıkları yönlendiren yapay zeka destekli akıllı geçitler ve sonar sistemleriyle ekosistemi korumaya çalışsa da, bilim insanları deniz suyunun iç kesimlere sızması ve istilacı türlerin nehir sistemine girmesi gibi risklere karşı uyarıyor.

İnşaatın yüzde 97’sinin tamamlandığı ve suların kanalın ilk bölümlerini doldurduğu bu günlerde, Pinglu Kanalı sadece bir ulaşım yolu değil, modern Çin’in doğadan kopardığı yeni bir ekonomik koridor olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.