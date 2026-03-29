Kenya'nın Rift Vadisi bölgesinde yağmur mevsimiyle birlikte ortaya çıkan Afrika hasatçı karıncası kraliçeleri (Messor cephalotes), uluslararası kaçakçılık ağlarının yeni hedefi haline geldi.

Büyük boyutları ve kırmızı renkleriyle koleksiyoncuların yoğun ilgi gösterdiği bu kraliçelerin karaborsadaki fiyatı 220 dolara (yaklaşık 10 bin TL) kadar yükselirken, kraliçelerin tek başlarına onlarca yıl yaşayabilen koloniler kurabilmesi talebi artırıyor.

Genellikle posta yoluyla tespit edilemeden yurt dışına gönderilen bu canlılar, fil dişi kaçakçılığıyla mücadele eden Kenya makamları için alışılmadık ve hızla büyüyen bir suç alanı oluşturuyor.

YASA DIŞI TİCARET EKOSİSTEMİ TEHDİT EDİYOR

Geçtiğimiz yıl binlerce canlı kraliçenin ele geçirilmesiyle boyutu gün yüzüne çıkan yasa dışı ticaret, ekosistem için ciddi tehditleri de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, kraliçelerin doğadan toplanmasının mevcut kolonilerin çökmesine neden olduğunu ve bu türlerin istilacı olarak yayıldıkları bölgelerde yerel tarıma zarar verebileceğini vurguluyor.

Kenya yasalarına göre özel izin ve yerel topluluklarla gelir paylaşımı gerektiren bu faaliyetlerin, henüz hiçbir resmi başvuru yapılmadan tamamen yasa dışı kanallar üzerinden yürütüldüğü belirtiliyor.