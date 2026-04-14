Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Dönüklü Mahallesi, akşam saatlerinde korkunç bir cinayete sahne oldu. 38 yaşındaki M.K. ile 32 yaşındaki eşi Fatma Kurt arasında evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.
SİLAH SESLERİ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek şiddetlenmesi üzerine M.K., iddiaya göre yanındaki tabancayı çekerek eşi Fatma Kurt'u başından vurdu. Evden peş peşe gelen silah seslerini duyan paniğe kapılmış komşuların ihbarı üzerine, bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kanlar içinde yere yığılan ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak acil serviste doktorların yaptığı tüm yoğun müdahalelere rağmen 32 yaşındaki Fatma Kurt kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
AVUKATLARIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDU
Eşini vurduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşarak karanlıkta izini kaybettiren cinayet şüphelisi M.K.'nin kaçışı uzun sürmedi. Şüpheli, cinayetin ardından avukatlarını da yanına alarak teslim oldu.