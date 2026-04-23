Transfere hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, savunmanın solunu dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek için dev bir adım attı. Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki Alejandro Grimaldo ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. İspanyol yıldız, kendisine sunulan rolden ve siyah-beyazlı kulübün gelecek vizyonundan çok etkilendi.

Beşiktaş yönetiminin önündeki en büyük engel ise kulübü Bayer Leverkusen. Alman ekibi, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için kapıyı 20 milyon Euro’dan açtı. Beşiktaş ise sözleşme bitimine yaklaşılmasını koz olarak kullanarak bu rakamı aşağı çekmek için sıkı bir pazarlık yürütecek.