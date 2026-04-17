İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi, Çamlıdağ Sokak'ta dün yaşanan vahşi cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Evinde tek başına olan 59 yaşındaki Ruhan Çalu, bıçaklanarak hayatını kaybetti.
BAĞRIŞMA SESLERİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Olay günü Ruhan Çalu’nun dairesinden gelen bağrışma seslerini duyan komşuları durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, dairesinin kapısı açık olan Çalu'yu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz kadının aldığı çok sayıdaki bıçak darbesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
TAKSİYLE KAÇTI, KOCAELİ'DE TESLİM OLDU
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alındı. Yapılan takip sonucunda, şüphelinin olay yerinden bir taksiye binerek Kocaeli’ye kaçtığı belirlendi.
Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için operasyon başlattığı sırada, 20 yaşındaki Mert Deniz G. karakola giderek teslim oldu ve cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.
TELEFONU BOŞ ARAZİYE ATMIŞ
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlının üniversite öğrencisi olduğu ve daha önceden herhangi bir suç kaydının bulunmadığı ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda suçunu itiraf eden Mert Deniz G., cinayeti neden işlediğine dair sorulara ise cevap vermedi.
Öte yandan, zanlının cinayet sonrası evden aldığı Ruhan Çalu'ya ait cep telefonunu kaçarken hemen yakındaki boş bir araziye attığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.