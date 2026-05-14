Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda eden Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Önceliğini kanat transferlerine ayıran Siyah-Beyazlılarda hedeflenen isimler de şimdiden belli. Gürcü yıldız Davitashvili için St. Etienne'in 20 milyon Euro bonservis bedeli talebi var. Brezilyalı kanat oyuncusu Luis Henrique için ise Inter'e kiralama teklifinde bulunulacak. Beşiktaş'ın her iki oyuncu için de görüşmelere yakın zamanda hız vermesi bekleniyor.