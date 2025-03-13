Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, kask takmama cezası kaç tl? Motobike İstanbul Fuarı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet sürücülerine yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu.

Motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte meydana gelen kazalardaki yükselişe dikkat çeken Yerlikaya, özellikle kask takmama ve trafikteki tehlikeli hareketler konusunda cezaların ağırlaştırılacağını açıkladı.

KASK TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLDU 2025?

Yeni düzenleme ile kask kullanmama cezası kademeli olarak artırılıyor.

Mevcut durumda 993 TL olan ceza, ilk ihlalde sürücüye ve varsa yolcuya ayrı ayrı 1500 TL olarak uygulanacak.

Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 3000 TL’ye yükseltilecek. Üçüncü kez kasksız yakalanan sürücüler ise 9000 TL gibi ağır bir cezayla karşı karşıya kalacak.