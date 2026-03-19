Ankara–Doha hattında da diplomasi trafiği hızlandı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı’yla telefonda görüşerek bölgesel güvenlik ve istihbarat paylaşımını ele aldı.

Riyad’daki acil zirvenin ardından Katar’a geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk iş olarak Mehmetçiğin yanına gitti. Bakan Fidan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı karargâhını ziyaret etti.

İran’ın Katar’daki enerji ve askerî tesisleri hedef alan balistik füze saldırıları artık Türk askerinin Katar’daki mevzilerinin çok yakınına kadar ulaştı. Türkiye’nin Katar’da iki ana kışlası bulunuyor: 2015’ten bu yana faal olan Tarık Bin Ziyad Kışlası ve yaklaşık 3 bin asker kapasiteli Halit Bin Velid Kışlası.

SAVAŞIN ORTASINDA LÜKSÜN TAHLİYESİ

Katar’daki dev doğalgaz tesislerinden yükselen alevler ve küresel enerji piyasalarında oluşan dalgalanma sürerken, ülkenin ilk acil tahliye adımının “yarış atları” için atılması dikkat çekti. Bu sıra dışı gelişme, hem sosyal medyada hem de uluslararası basında geniş yankı buldu.

Söz konusu tahliye, Orta Doğu’daki elit kesimlerin kriz anlarında önceliklerini nasıl belirlediğine dair çarpıcı bir örnek olarak yorumlandı.

Uzmanlara göre bu hamle, Katar yönetiminin saldırıların sürebileceği ve çatışmaların ülke içinde daha kalıcı hasarlara yol açabileceği ihtimaline karşı duyduğu ciddi kaygıyı da gözler önüne seriyor.