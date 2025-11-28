19 MART’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyondan Borsa İstanbul’daki (BIST) varlıklarını yüzde 25 oranında azaltan Katarlılar, yılın üçüncü çeyreğinde Türk şirketlerine geri döndü.

Katar merkezli yatırımcıların portföy büyüklüğü, temmuz-eylül döneminde yüzde 45.1 büyüyerek 15 milyar doları aştı. Borsadaki yatırımcı sayısının azaldığı dönemde Katarlıların yanı sıra ‘vergi cenneti’ olarak nitelenen bazı ülkelerin BIST’e ilgisinin artması dikkat çekti. Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin verilerine göre Borsa İstanbul’da, yılın üçüncü çeyreğinde hem yerli hem de yabancı yatırımcı sayısı geriledi. Borsadaki yabancı oranı, yıllık bazda 2 puanlık, çeyreklik bazda ise 1 puanlık düşüşle eylül sonunda yüzde 36’ya geriledi. Borsada genele yansıyan düşüş, Katar merkezli yatırımcıları etkilemedi.

SANAYİDEN ÇIKTILAR

Yılın ikinci çeyreğinde portföy büyüklüğü yüzde 25 gerileyen Katarlılar, üçüncü çeyrekte hisse yatırımlarını yüzde 45.1 oranında artırdı. Katarlılar, 15.4 milyar dolara ulaşan portföy büyüklüğüyle borsadaki en büyük yabancı yatırımcı grubunu oluşturuyor. Katarlıların portföyünün yalnızca 3 ayda 4.8 milyar dolar büyümesinde, bazı hisselerde yaşanan fiyat hareketinin etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Yılın ikinci çeyreğinde zirvede olan ABD merkezli yatırımcılar, eylül sonunda ikinci sıraya geriledi. Bu dönemde ABD’lilerin portföy büyüklüğü 11.5 milyar dolardan, 12.1 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcı sayısı en çok sanayi hisselerinde geriledi. Yabancıların portföy değerlerindeki en büyük artış ise yüzde 300’le teknoloji endeksinde görüldü.

Karayipler’in BIST ilgisi

Katarlı yatırımcıların yanı sıra ‘vergi cennetleri’nin Borsa İstanbul’a ilgisi arttı. Karayiplerde bulunan ve ‘vergi cenneti’ olarak nitelenen Cayman Adaları merkezli yatırımcıların portföyü, üçüncü çeyrekte yüzde 40 büyüdü. Bu ülkedeki yatırımcıların portföyü 1.4 milyar dolara dayandı. Cayman Adaları gibi ilk 10’a giren bir diğer ‘vergi cenneti’ ise Lüksemburg oldu. Bu ülkenin portföyü 2.2 milyar dolardan, 2.3 milyar dola- ra yükseldi. Diğer yandan BIST 100 günü yüzde 0.28 yükselişle 10.945 puandan tamamladı.