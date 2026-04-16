Kahramanmaraş’ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli’nin ifadesine ulaşıldı.

BABADAN SİLAH EĞİTİMİ

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, Mersinli’nin oğlunu katliamdan iki gün önce atış poligonuna götürdüğü ve silah kullanımıyla ilgili eğitim verdiği görüldü.

Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen siyah kapüşonluyla poligonda bulunan İsa Aras Mersinli’ye babasının silahın nasıl tutulacağını ve hedef alınarak nasıl ateş edileceğini gösterdiği tespit edildi.

SİLAHLAR SANDIKTAYDI

Uğur Mersinli ifadesinde, oğlunun olayda kullandığı silah ve mühimmatın kendisine ait olduğunu belirterek, toplam 7 ruhsatlı silahı ve 2 av tüfeği bulunduğunu söyledi. Silahların yatak odasında, kilitli sandıklarda muhafaza edildiğini ifade eden Mersinli, şarjörlerin silahlara takılı olmadığını ve farklı sandıklarda saklandığını dile getirdi. Oğlunun sandıkları nasıl açtığını bilmediğini belirten Mersinli, İsa Aras’ın internet üzerinden bunu öğrenmiş olabileceğini, iyi derecede İngilizce bildiğini ve teknolojiyi etkin kullandığını söyledi.

SIK SIK SAVAŞ OYUNLARI OYNUYORDU

Oğlunun son dönemde ergenlik ve sınav stresi yaşadığını ifade eden Mersinli, bu nedenle emniyetteki psikologlara ve daha sonra özel bir uzmana götürdüğünü belirtti. Emniyetteki psikologların olumsuz bir durum tespit etmediğini ancak özel psikoloğun, çocuğun toplumla uyum konusunda sorun yaşayabileceğini ve ileride psikiyatrik destek gerekebileceğini söylediğini aktardı. Mersinli, oğlunun son 3 haftadır psikoloğa gitmek istemediğini ve bilgisayar ile telefonu İngilizce kullandığı için neyle ilgilendiğini takip edemediğini, sık sık savaş oyunları oynadığını gördüğünü ifade etti.

HATIRA KALSIN DİYE VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKTİ

İfadesinde, oğlunun yaklaşık bir ay önce silahlara ilgi duymaya başladığını anlatan Mersinli, arkadaşlarının atış yaptığını söylemesi üzerine kendisini poligona götürdüğünü belirtti. Olaydan kısa süre önce poligonda birlikte atış yaptıklarını kaydeden Mersinli, oğluna silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak ateş edilmesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Bu sırada çektiği fotoğraf ve videoları hatıra olarak oğluna gönderdiğini belirten Mersinli, söz konusu görüntülerin daha sonra oğlunun arkadaşlarıyla paylaşıldığını öğrendiğini dile getirdi.