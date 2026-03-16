Sahne performansı sırasında alevlerin ortasında kaldığı görülen Katty Perry’nin görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Videoyu izleyen hayranlar ise panik yaşadı. Birçok kişi çekim sırasında bir kaza yaşanmış olabileceğini düşünerek sosyal medyada endişe dolu yorumlar yaptı.

''GERÇEKTEN TEHLİKEDE MİYDİ?''

Bazı kullanıcılar “Gerçekten tehlikede miydi?” sorusunu sorarken, sette güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı da tartışma konusu oldu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerin yayılmasının ardından sanatçının ekibi açıklama yaptı.

Yetkililer, videoda görülen sahnenin kontrollü bir piroteknik efekt gösterisi olduğunu ve çekimin profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamaya göre sette şu önlemler alındı:

Perry’nin kostümü alev geciktirici özel malzemelerle hazırlandı

Set alanında profesyonel yangın güvenliği ekipleri hazır bulundu

Sahne çekim öncesinde defalarca prova edildi

Öte yandan, Katy Perry’nin merakla beklenen yeni single’ı “Watch It Burn” için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı.