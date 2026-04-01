Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ele alınan Osman Kavala davasında “hak ihlali” kararı çıkarsa 8 yıldır cezaevinde bulunan Kavala’nın tahliyesi gündeme gelecek. AİHM’in temyiz organı olan Büyük Daire’deki duruşmada Kavala’nın savunmasını Prof. Başak Çalı ve Prof. Dr. Philip Leach üstlendi. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Abdullah Aydın ve Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ali Emrah Bozbayındır da Türkiye lehine savunma yaptı.

ADİL OLMAYAN YARGILAMA

Kavala’yı ‘darbecilikle’ suçlayan Bozbayındır, mahkûmiyetin dayanağını savunurken “Tuzlu poğaçalar şiddetli kargaşa sırasında koordinasyon noktalarında dağıtılmıştır” demişti. Bu savunmaya karşılık Prof. Çalı’nın Kavala adına yaptığı savunma hukuk çevrelerinde “manifesto” olarak değerlendirildi. Çalı savunmasında “Osman Kavala davası münferit bir olay değildir; hakların sistematik olarak çiğnendiği adaletsiz bir yargılama biçimidir’’ dedi ve şu görüşleri savundu:

AĞIR BASKI

Türkiye’de beraat kararı veren hakimlerin görevden el çektirilip disiplin soruşturmasına tabi tutulması, tüm yargı mensupları üzerinde ağır bir baskı yaratmaktadır. Yargı tarafsız bir mekanizma olmaktan çıkmıştır. Siyasi davalarda, sanıklar delillere ulaşamamakta ve kasten engellenmektedir.

BARIŞÇIL EYLEMLER

Masumiyet karinesi en üst düzey yürütme organları tarafından ihlal edilmekte, devlet televizyonu sanıkları toplum nezdinde suçlu ilan etmektedir. Suç teşkil etmeyen barışçıl eylemler “hükümeti devirmeye teşebbüs” suçlamasıyla cezalandırılmıştır. Masum bir insan 8 yılı aşkın süredir hukuka aykırı biçimde tutukludur ve bunun son üç yılını tecritte geçirmiştir.

Prof. Başak Çalı, Oxford Üniversitesi Bonavero İnsan Hakları Enstitüsü’nde araştırma başkanı ve Uluslararası Hukuk Profesörü olarak görev alıyor. 2002’den beri Avrupa Konseyi genelinde hakimlere, savcılara, avukatlara ve polis memurlarına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda eğitim veriyor.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Bozbayındır, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Almanya, Köln Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma alanları;

Uluslararası Ceza Hukuku, Türk Ceza Hukuku, Önleyici Ceza Hukuku.