Olay, 24 Nisan akşamı saat 20.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Sayman Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sipariş getiren kurye ile vücut geliştirme sporcusu Murat Kaan Günaydın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sesleri duyan Alican Tekin, tarafları ayırmak için aşağı indi. Ancak bu sırada Günaydın, elindeki bıçakla Tekin’e saldırarak onu 6 yerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yakalanan Murat Kaan Günaydın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Alican Tekin’in cenazesi ise Kanlıca Mezarlığı’nda defnedildi.

'OĞLUMU KANLAR İÇİNDE BULDUM'

Hayatını kaybeden Alican Tekin'in babası Ahmet Önder Tekin (62), " Cuma akşamı evime geldim, oğlumla 5 dakika muhabbetimiz oldu. Sonra ben duşa girdim. Duştan çıktıktan sonra evde bir anormallik hissettim cama çıktım. Aşağıdan bir bayan sesi duydum. Bunun üzerine 1 kat aşağıya indim. Asansörün önünde oğlumu kanlar içerisinde buldum. Yanında iki tane komşumuz vardı. Olayı görünce polisi ve ambulansı aradım. Kendisi (Murat Kaan Günaydın) 3 senedir burada oturuyordu. Her gelen kişiyle gerek kuryelerle gerek apartman sakinleriyle herkesle kavga ediyordu. Bunun geçmişi 3 sene öncesine dayanıyor" dedi.

'6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ, SON ANLARINA YETİŞEBİLDİK’

Ahmet Önder Tekin, "Eşi (Murat Kaan Günaydın'ın) uygulama üzerinden su siparişi vermiş. Sucu apartmanın içine girememiş eşiyle ve kendisiyle kavga etmiş. Kavga ederken küfürler savurmuş sucuya. Oğlum camdan sucuya 'Ne oldu, niye münakaşa ediyorsunuz' diye sormuş. Sucu ise 'Abi bana saldırdı, yarı çıplak vaziyette üstüme geliyordu, ben kaçtım' demiş. Tabi öyle olunca oğlum da 'İyisini yapmışsın, o zaten normal bir insan değil' demiş. Ve bunun üzerine aşağıda oldukları için oğlumu tahrik edercesine küfürler etmiş. Oğlum delikanlı çocuk, bu konularda da çok hassas, aşağı inmiş. Aşağı indiği zaman böyle bir canavarca olay gerçekleşmiş. 6 yerinden bıçaklamış, son anlarına yetişebildik" dedi.

‘HER YER KAN GÖLÜ İÇİNDEYDİ’

Hayatını kaybeden Alican Tekin'in annesi Ayşın Tekin (64), "Ben evde yoktum, tiyatroya gitmiştim. Komşum beni telefonla arayıp 'Ayşın gel hemen, Alican'la alttaki çocuk kavga etti ve Alican çok kötü durumda, ambulans çağırdık' dedi. Apar topar tiyatro salonundan çıktım ve tekrar aradım 'Dışarı çıkıp bakar mısın, durumu ne çocuğumun' dedim. Ne olduğunu bilmediğim için korktum. Ambulans zaten hastaneye götürmüş bizde oraya gittik. Oraya gittiğimizde doktorlar ve hemşireler sürekli bir koşuşturma halindeydi. Ben çocuğumu soruyorum, müdahale ediliyor. 'Daha sonra size bilgi vereceğiz' dediler. Bizde bekledik. Babasını doktor çağırdı ve bilgiyi verdikten sonra tabi perişan bir haldeydik. O kadar öldürücü darbeler vurmuş ki yavruma her tarafı kan gölü içinde. Cuma gününden beri perişanız. İnşallah cezasını çeker, adalet yerini bulur. Onun yaşadıkları her an benim gözümün önünde" ifadelerini kullandı.