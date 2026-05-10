ABD’de bulunan Union Gölü, sualtı araştırmacılarının dikkat çekici keşfiyle yeniden gündeme geldi. Sualtı robotik uzmanı Phil Parisi, gölün tabanında yaklaşık 100 batık geminin izine rastlandığını açıkladı. Uzmanlara göre gölün dibi adeta “hayalet kasaba” görünümünde.

SEKİZ METREDEN SONRASINDA YAŞAM YOK

Araştırmaları sırasında insanlı sualtı araçları kullanan Parisi, gölde sekiz metre derinlikten sonra bitki örtüsünün tamamen kaybolduğunu belirtti. Uzman isim, bölgede deniz canlılarının da yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Parisi’ye göre göl tabanı, yıllar içinde kazalar sonucu batan teknelerin ve gemilerin enkazıyla kaplanmış durumda. Özellikle düşük görüş mesafesi nedeniyle dalgıçların bölgede sağlıklı inceleme yapamadığı ifade edildi.

SÖLÜN SIĞ YAPISI KAZALARI ENGELLEYEMEDİ

Uzmanlar, Union Gölü’nün en dikkat çekici özelliğinin oldukça sığ olması olduğunu belirtiyor. Ancak buna rağmen yüzlerce teknenin yıllar içinde burada battığı tahmin ediliyor.

Bilim insanları, göldeki yoğun tortu ve kirli su nedeniyle klasik dalış yöntemleri yerine gelişmiş robotik sistemlerden yararlanıyor. Araştırmaların ilerleyen dönemde yeni batıkların ortaya çıkarılmasını sağlayabileceği belirtiliyor.

ŞAŞIRTAN DETAY

Öte yandan arkeologlar, yaklaşık 2 bin 200 yıl önce günümüz Hırvatistan kıyılarında batan bir geminin enkazında da dikkat çekici bulgular elde etti. Araştırmacılar, geminin yükünden çok dış yüzeyindeki su geçirmez kaplamaya odaklandı. Çünkü kaplamanın içinde korunan polen parçacıkları, Roma Cumhuriyeti dönemindeki gemi yapımı ve onarım tekniklerine dair önemli bilgiler sundu.

Bilim insanları, elde edilen verilerin antik denizcilik teknolojisinin anlaşılmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.