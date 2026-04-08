Øresund Boğazı'ndaki liman genişletme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen taramalar sırasında tespit edilen batığa "Svælget 2" adı verildi. Danimarka Viking Gemi Müzesi’nden deniz arkeologlarının yürüttüğü incelemeler, geminin kendi türünde bugüne kadar keşfedilen en büyük örneklerden biri olduğunu ortaya koydu. Özellikle geminin üst yapılarının nadir rastlanır şekilde korunmuş olması, keşfin tarihi önemini artırıyor.

LİNETTEHOLM BOĞAZI’NDA TİTİZ ÇALIŞMA

Lynetteholm Boğazı’nda bir araştırma gemisiyle yürütülen deniz tabanı kazılarına, deniz arkeoloğu Otto Uldum liderlik ediyor. Uzmanlar, 28 metre uzunluğundaki bu devasa batığın, döneminin deniz ticareti ve lojistik kapasitesi hakkında kritik bilgiler sunduğunu belirtiyor. Gemi enkazı üzerinde yapılan çalışmalar, su altı kazı teknikleri ve Orta Çağ gemi donanımlarının incelenmesi üzerine yoğunlaşıyor.

GEMİ YAPIM TEKNİKLERİ BELGELENİYOR

Arkeolog Otto Uldum ve ekibi, günümüze kadar ulaşan gemi kerestelerini detaylı bir şekilde analiz ederek Orta Çağ gemi yapım teknolojisini belgeliyor. Araştırma, bu yapısal ayrıntıları gerçek denizcilik uygulamalarıyla ilişkilendirerek 14. ve 15. yüzyıl deniz taşımacılığına ışık tutmayı hedefliyor. Svælget 2’nin özellikle kargo taşıma kapasitesi ve yapısal dayanıklılığı, dönemin mühendislik becerilerini anlamak adına önemli veriler sunuyor.

KORUNMUŞ ÜST YAPILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Deniz arkeologları, Orta Çağ batıklarında genellikle sadece geminin taban kısmının korunduğunu, ancak Svælget 2’de üst yapıların da mevcudiyetini sürdürdüğünü vurguluyor. Sualtı kazıları sonucunda elde edilen veriler, geminin hangi rota üzerinde hareket ettiği ve taşıdığı kargo türleri hakkında ipuçları sağlıyor. Viking Gemi Müzesi, batıktan çıkarılan buluntuların konservasyon sürecinin ardından bilim dünyasıyla daha geniş kapsamlı paylaşılacağını bildirdi.