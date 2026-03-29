İncesu ve Hacılar ilçe sınırlarında yer alan Hürmetçi Sazlığı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. Özellikle, son yıllarda doğa fotoğrafçılarının ilgi gösterdiği, çok sayıda yerli ve yabancı turistin de uğrak noktası haline gelen Hürmetçi Sazlığı ile Türkiye’nin önemli milli parklarından biri olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde sayıları bini bulan flamingo sürüleri dronla görüntülendi.

Son yıllarda artan yağışların etkisi ile hem Hürmetçi hem de Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda flamingolar baharın gelişi ile Erciyes Dağı eteklerinde görsel şölen oluşturdu.

‘SU OLMAYINCA GELMİYORLAR’

Ovaçiftliği Mahallesi’nde işletmecilik yapan Mesut Atasoy, "Sazlıkta su olmayınca sorun oluyor. Flamingolar gelmiyor. Göç sezonu olduğu için sazlıkta bazı bölümlerde su olmadığı için gelmiyorlardı. Son zamanlarda çok sayıda görülüyor. Alan geniş. Göç yolu üzerinde yer aldığı için flamingolar burayı tercih ediyor. Burası göç noktası ve üreme alanı. Yani tatlı suyla tuzlu suyun bir yerde olduğu nadir göllerden birisi. Alan geniş, tehdit etkenleri zayıf, o yüzden burayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

‘DOĞAL HAYAT YENİDEN CANLANMAYA BAŞLAMIŞ’

Bölgede incelemelerde bulunan Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Demirkaya ise, “Öğrencilerimizle Yahyalı'da meyve bahçeleri ve soğuk hava depolarını incelemek üzere bölgeye geldik. Ancak Sultan Sazlığı'nın ününü duyarak buraya gelip bir inceleme yapmaya çalıştık. Doğal hayat, kuşlar ve burada yetişen diğer türler tekrar canlanmaya başlamış. Gelecekte sulama tünelinden daha fazla suyun Sultan Sazlığı'na gelmesiyle birlikte canlılığın artması beklenmektedir” dedi.