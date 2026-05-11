Kayseri'de aynı yönde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve oğlu yaralandı. Dün akşam saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu Başakpınar kavşağında meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri yönüne seyir halinde olan K.Y. idaresindeki otomobil, aynı yönde giden M.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücü M.K. ile annesi D.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.