Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç. isimli şahsı durdurdu. Şüphe üzerine şahıs detaylı arama için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastane ortamında yapılan beden muayenesinde, şüphelinin kulak iç kanal kısımlarına saklanmış vaziyette iki parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.Ç. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.