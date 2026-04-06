Hollanda’nın Hengelo kentinde uzun yıllardır sürdürdüğü siyasi ve toplumsal çalışmalarıyla tanınan gazeteci ve siyasetçi Burhanettin Carlak, üstün hizmetlerinden dolayı Kraliyet Nişanı ile ödüllendirildi. Hengelo Belediye Meclisi’ndeki veda töreninde sahneye çıkan Kayseri asıllı Carlak, dört dönem boyunca yürüttüğü belediye meclis üyeliği süresince sosyal uyum, kültürel birliktelik ve toplumsal dayanışmaya sunduğu katkılar nedeniyle "Lid in de Orde van Oranje-Nassau" unvanına layık görüldü.

Anlamlı törende nişanı takdim eden Hengelo Belediye Başkanı Sander Schelberg, Carlak’ın kentteki birleştirici rolüne dikkat çekti. Veda konuşmasında siyaseti hiçbir zaman kişisel bir kariyer alanı veya yükseliş aracı olarak görmediğini vurgulayan Burhanettin Carlak, asıl amacının toplumun birlik ve ahengi için çaba göstermek olduğunu ifade etti.

"ÇOCUKLARIM HOLLANDA'DA BÜYÜDÜ"

Artı33'te yer alan habere göre, Hollanda’daki Türk toplumunun geleceğinin bu ülkede kök saldığını belirten Carlak, babasının tekstil işçisi olarak başladığı bu yolculukta çocuklarını Hollanda’da büyütmüş olmaktan duyduğu minneti ve aidiyet duygusunu dile getirdi.

Siyasi kariyerini noktalarken toplumsal uyarılarda bulunmayı da ihmal etmeyen Carlak, son dönemde artış gösteren yalnızlaşma, yabancılaşma ve kutuplaşma eğilimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Özellikle aşırı sağın sertleşen söylemlerine ve ırkçılığın toplum üzerindeki olumsuz etkilerine değinen deneyimli siyasetçi, ırkçılığın hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini ve toplumların birbirini daha yakından tanıması gerektiğini vurgulayarak aktif siyaset hayatına onurlu bir veda yaptı.