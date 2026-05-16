Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 4 aylık dönemde vergi geliri yüzde 55.6’lık artışla 4.3 trilyon lirayı aşarken, toplam gelirler de 5.1 trilyon liraya yükseldi. Katma Değer Vergisi tahsilatı ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 47.6 artarak resmi enflasyon verisine fark attı. 4 aylık dönemde Özel Tüketim Vergisi geliri yüzde 16 yükseldi.

ÖRTÜLÜ YÜZDE 51 ARttı

Hazine’nin savaş nedeniyle eşel mobil sistemini devreye almasıyla 2025 Mart-Nisan döneminde 68.9 milyar lira olan petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV, bu yılın aynı döneminde 43.1 milyar liraya indi. Diğer yandan Hazine’nin Değerli Konut Vergisi tahsilatının yılın ilk 4 ayında bütçe hedefinin 2 katına ulaşması dikkat çekti. Bütçe harcamalarının yıldızı bir kez daha faiz giderleri oldu. Hazine’nin faiz harcaması 4 ayda yüzde 56 artarak 1 trilyon 133 milyar liraya ulaştı.

4 ayda Cumhurbaşkanlığı harcaması 5 milyar 892 milyon liraya, örtülü ödenek kullanımı da yüzde 50.9 artışla 7 milyar 483 milyon liraya yükseldi.