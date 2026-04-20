Mısır’ın Minya bölgesindeki antik Oxyrhynchus kentinde kazı yapan İspanyol arkeologlar, 67 numaralı mezarın kapısını araladıklarında karşılarına bir "hibrit kültür" mucizesi çıktı. Barselona Üniversitesi ekibi, yerin metrelerce altında sadece mumyaları değil, bu mumyaların öteki dünyada kullanması için hazırlanan altın aksesuarları keşfetti.

TANRIYA KONUŞMANIN BEDELİ

Mezar odasında bulunan üç adet altın dil, antik Mısır inancına göre hayati bir amaca hizmet ediyordu: Ölen kişinin yer altı dünyasının tanrısı Osiris ile konuşabilmesi. İnanca göre, bu altın diller sayesinde merhum, tanrıyı ikna edebilir ve ebedi huzura kavuşabilirdi. Bazı mumyaların üzerine kaplanan ince altın levhalar ise bu kişilerin döneminin "milyarderleri" olduğunu kanıtlıyor.

MEZARA KİTAPLA BİRLİKTE GÖMÜLMÜŞ

Keşfin en sarsıcı parçası ise altın dillerden bile daha nadir bir buluntu oldu. Arkeologlar, bir mumyanın içinde, Homeros’un ölümsüz eseri İlyada’nın 2. kitabından parçalar içeren bir papirüs buldular! "Gemi Kataloğu" olarak bilinen bu bölüm, Truva Savaşı’na giden devasa Akha ordusunun listesini tutuyor.

Bu durum, antik Mısır’da yaşayan birinin sadece Mısır geleneklerine değil, Yunan edebiyatına ve kültürüne de (Helenleşme) ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Yani karşımızda hem Mısırlı gibi gömülen hem de Yunan destanlarıyla uğurlanan entelektüel bir elit sınıf var.

TARİHİN EN BÜYÜK KÜLTÜR KARMASI

Oxyrhynchus (günümüz El-Bahnasa), papirüs koleksiyonlarıyla zaten dünyaca ünlüydü; ancak bu son keşif, Roma İmparatorluğu’nun Mısır’ı işgal ettiği dönemde yerel geleneklerin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Yunan gelenekleri, Roma emperyalizmi ve kadim Mısır inançları aynı mezar odasında buluşmuş durumda.

Şu an laboratuvarlarda inceleme altına alınan bu eserler, yakında Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi'nin depolarına taşınacak.