Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki bir kuyumcu dükkanı sabah saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. İş yerini açtıktan sonra vitrindeki altınları düzenleyen Vasıf Aslan'ın dükkanına yüzleri maskeli ve kapüşonlu iki soyguncu girdi. Şüphelilerden biri elindeki tabancayı Aslan’a doğrulturken, diğeri hızla tezgahın arkasına geçerek altınları toplamaya başladı.
Soyguncuları engellemek için harekete geçen Vasıf Aslan, silahlı şüpheliyle boğuşmaya başladı. Yaşanan arbede sırasında Aslan, şüphelinin elindeki silahı almayı başardı. Silahın kabzasıyla saldırgana vurmaya çalışırken dengesini kaybeden kuyumcunun bu direnişine rağmen, diğer şüpheli yaklaşık 1 kilo altını çantaya doldurarak suç ortağıyla birlikte dükkandan kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi ve kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Soygun dehşetini anlatan dükkan sahibi Vasıf Aslan, sabahları güvenlik amacıyla kapıyı kilitlediğini ancak dışarıda park etmeye çalışan bir sürücüye yardım ettikten sonra kapıyı kilitlemeyi unuttuğunu belirtti. İçeri giren maskeli şahısların kendisine silah doğrultarak yere yatmasını istediklerini söyleyen Aslan, soyguncuların ellerinde kelepçe bulunduğunu aktardı. Aslan, şüphelilerden biriyle mücadele edip silahını aldığı esnada diğerinin fırsattan istifade ederek altınları çaldığını ifade etti.