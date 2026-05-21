CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. KILIÇDAROĞLU OFİSİNDEYMİŞ Bu arada gelişme yaşandığı esnada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde olduğu ortaya çıktı. İLK AÇIKLAMAYI YANDAŞ KANALA YAPTI CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama, iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber kanalına geldi. TGRT Haber'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor...

