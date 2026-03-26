Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Gaviao Peixoto tesislerinde düzenlenen tanıtım organizasyonuna katılan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, uçağın üretimini Brezilya’nın egemenliğini pekiştiren ve teknolojik yetkinliğini kanıtlayan stratejik bir zafer olarak nitelendirdi.

İsveçli havacılık devi Saab ile Brezilyalı Embraer arasındaki stratejik ortaklığın meyvesi olan bu proje, sadece bir askeri güç gösterisi değil, aynı zamanda yüksek nitelikli istihdam ve teknoloji transferi hamlesi olarak kayıtlara geçti.

ÜLKENİN CAYDIRICILIK GÜCÜNÜ ARTIRDI

Törende yaptığı konuşmada projenin milli kalkınma üzerindeki etkisine değinen Devlet Başkanı Lula da Silva, ileri teknolojilere hakim olma kapasitesinin Brezilya'ya bilgi ve ekonomik canlılık kazandırdığını vurguladı.

Savunma Bakanı Jose Mucio Monteiro ise yerli üretim vurgusu yaparak, bu hamlenin ülkenin caydırıcı gücünü artırırken bölgesel güvenliği garanti altına alma kabiliyetini de en üst seviyeye taşıdığını belirtti.

Brezilya Hava Kuvvetleri'nin 2014 yılında imzaladığı 36 uçaklık anlaşmanın bir parçası olan bu süreçte, toplam 15 uçağın Embraer tesislerinde yerli imkanlarla üretilmesi kararlaştırılmıştı.

SES DUVARINI İKİYE KATLIYOR

Teknik kabiliyetleriyle "akıllı savaşçı" olarak adlandırılan F-39E Gripen, Mach 2 hızıyla ses duvarını ikiye katlarken, gelişmiş sensör füzyonu ve dijital kokpit mimarisiyle modern muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Hava-hava ve hava-yer operasyonlarının yanı sıra istihbarat görevlerini de eş zamanlı yürütebilen çok yönlü yapısı, uçağı rakiplerinden ayırıyor. Düşük bakım maliyetleri ve yüksek operasyonel verimliliğiyle dikkat çeken süpersonik jet, Brezilya’nın geniş coğrafyasında stratejik bir avantaj sağlarken Güney Amerika’daki güç dengelerini de yeniden şekillendiriyor.