Halk arasında genellikle ormanlık alanlarla ilişkilendirilen kenelerin, bahçelerdeki belirli dekoratif bitkiler ve bakımsız alanlar nedeniyle yerleşim yerlerinde de ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

GÖLGE VE NEM İDEAL ORTAMI HAZIRLIYOR

Kenelerin güneşten korunmak ve hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu nemli ve gölgeli ortamlar, bazı bahçe bitkileri tarafından doğal olarak sağlanıyor. Özellikle peyzaj düzenlemelerinde sıkça tercih edilen Thunberg Kadın Tuzluğu (Berberis thunbergii) gibi çalıların, zemin yakınında nemi hapsederek keneler için ideal bir sığınak oluşturduğu ifade edildi.

RİSKLİ BİTKİ TÜRLERİ

Yapılan gözlemler, bitki örtüsünün çok yoğun olduğu alanlarda kene popülasyonunun açık alanlara oranla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bahçelerde kene oluşumuna zemin hazırlayan temel bölgeler şunlar:

Biçilmemiş uzun otlar ve yoğun eğrelti otu kümeleri.

Su kenarları ve sürekli nemli kalan bölgeler.

Kompost alanları ve birikmiş eski yaprak yığınları.

Sık dallı çalıların ve ağaçların alt kısımları.

BU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİN

Uzmanlar, bahçelerdeki kene tehdidini minimize etmek için sistematik bir bakım programı öneriyor. Risk teşkil eden bölgeler için alınabilecek önlemler şu şekilde sıralanıyor: Çalıların ve süs bitkilerinin dalları seyreltilerek hava akımı ve güneş ışığının zemine ulaşması sağlanmalıdır.

Kurumuş yapraklar, kırık dallar ve organik atıklar bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Çocuk oyun alanları ve dinlenme bölgeleri ile yoğun bitki örtüsü arasına taş yollar veya bariyerler inşa edilerek fiziksel mesafe oluşturulmalıdır. Otların düzenli olarak kısa kesilmesi, kenelerin hareket alanını kısıtlayan en önemli unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.