Bir süredir Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemde olan Selin Yağcıoğlu, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Yağcıoğlu, kısa bir açıklama yaptı. İkilinin geçen hafta ayrıldığı iddia edilmişti.

AYRILIK İDDİALARINA NET YANIT

Ani bir şekilde karşısında basını görünce şaşırdığını belirten Yağcıoğlu, “Arkadaşlar birden gelince korktum. Şu anda her şey yolunda. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum ama…” diyerek ilişkisine dair fazla detay vermekten kaçındı.

AŞKINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Aşklarını ilk kez sosyal medyada duyuran çiftten Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti. Sevgilisi Kerem Bürsin’i özlediğini dile getiren fenomen, “Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman geçmek bilmedi. Liseli aşıklar gibi olduk” ifadelerini kullanmıştı.

Kerem Bürsin’in Melisa Tapan ile yollarını ayırmasının ardından başlayan ilişki, bir süre gözlerden uzak yaşandı. Ancak çift, son dönemde paylaştıkları romantik karelerle aşklarını gizlememeye başladı.

Son açıklamasıyla ilişkilerinin iyi gittiğini belirten Selin Yağcıoğlu, özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih etti. Çiftin ilişkisi magazin gündemindeki yerini koruyor.