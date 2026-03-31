Battambang bölgesindeki mağara sistemlerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda; turkuaz renkli çukur engereği, uçan yılan, yeni gekko türleri, mikro salyangozlar ve kırkayaklar dahil olmak üzere çok sayıda yeni tür tespit edildi. Bilim heyeti, keşfedilen canlıların bir kısmının henüz resmi olarak isimlendirilmediğini ve sınıflandırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

MAĞARALAR ARASI İZOLASYON VE EVRİMSEL SÜREÇ

Araştırma ekibi, incelenen her mağaranın coğrafi olarak birbirinden izole olduğunu, bu durumun canlıların her mağarada farklı evrim süreçlerinden geçmesine yol açtığını saptadı. Uzmanlar, her mağaranın kendi içinde bağımsız bir ekosistem barındırdığını ve bu izolasyonun türleşme hızını artırdığını ifade etti. Bölgedeki kireç taşı oluşumlarının, henüz tam anlamıyla haritalandırılmamış bir biyolojik zenginliğe sahip olduğu kaydedildi.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINA YÖNELİK RİSKLER

Bilimsel keşiflerin yanı sıra, araştırma raporunda bu eşsiz habitatların karşı karşıya olduğu tehditler de sıralandı. Çimento üretimi amacıyla yürütülen kireç taşı madenciliği faaliyetleri, kontrolsüz turizm, kaçak avcılık ve orman yangınlarının ekosistem üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtildi.

KORUMA ALTINA ALINMA ÇAĞRISI

Bilim insanları, henüz keşfi tamamlanmamış türlerin bile habitat kaybı nedeniyle yok olma riski taşıdığı uyarısında bulundu. Bölgenin ekolojik bütünlüğünün korunması ve endemik türlerin hayatta kalabilmesi için mağara sistemlerinin ivedilikle koruma statüsüne alınması gerektiği vurgulandı. Yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla koruma planları üzerine görüşmelerin sürdüğü açıklandı.