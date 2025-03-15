Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararda yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kuyumcularda çekili yani kesme altın satışı artık yasaklandı.

Kararla birlikte, yurtdışına çıkışlarda taşınabilecek para miktarı da 25 bin liradan 185 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle uğraştığı belirtilen kişiler dışındaki Türkiye’de yerleşik bireylere çekili kıymetli madenlerin satışı yasaklanmış oldu.

KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altın, geleneksel Türk kuyumculuğunda kullanılan özel bir işleme tekniği olarak dikkat çekiyor.

Altının yüzeyine desenler ve kesikler uygulanarak estetik ve şık bir görünüm kazandırılan bu yöntem, özellikle takı ve mücevherat yapımında yaygın olarak tercih ediliyor. Altın bilezik, küpe ve kolye gibi ürünlerde sıkça kullanılan kesme altın, hem geleneksel hem de modern tasarımlarda önemli bir yer tutuyor. Ayrıca, değerli taşlar ve dekoratif unsurlarla birlikte işlendiğinde benzersiz tasarımlar ortaya çıkıyor.

KESME ALTIN NE DEMEK?

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, kuyumcularda çekili yani kesme altın satışına yasak getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal sektörün güvenilirliğini artırmak ve Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum sürecini desteklemek amacıyla kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kıymetli maden sektörüne yönelik düzenlemeler de hayata geçirildi. Özellikle, altının ince şeritler halinde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan 'çekili altın' ya da 'kesme altın' olarak bilinen ürünlerin satışında son dönemde artış yaşandığı tespit edildi.