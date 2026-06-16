Mahkeme kararıyla CHP’nin Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun topladığı 10 Haziran tarihli Merkez Yürütme Kurulu’nda ihracı istenen isimlerin, TBMM komisyonlarındaki görevleri de düşürüldü.



Birgün’de yer alan habere göre Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP Grup Sözcüsü olan Veli Ağbaba’nın yanı sıra Anayasa, Dilekçe, KİT ve Adalet komisyonlarında görevli beş CHP’linin isimleri de komisyon listelerinden çıkarıldı.



Ağbaba’nın yanı sıra komisyon görevleri sonlandırılan diğer isimler ve görev aldıkları komisyonlar da şöyle:



Umut Akdoğan – Anayasa Komisyonu,

Nurhayat Altaca Kayışoğlu – Dilekçe Komisyonu,

Özgür Karabat – Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu

Turan Taşkın Özer – Adalet Komisyonu.





