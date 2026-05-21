Mutlak butlan kararı çıktığında İzmir’de yayın yapan İz Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındaydı. Kartal o esnada neler yaşandığını SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu’ya anlattı. Kartal şu ifadeleri kullandı;

*Gazetemizin onuncu yıl almanağını hediye etmek için bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya gittim. Bu kapsamda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ofisinde ziyaret ettim. Randevuyu bir hafta önce almıştım. Kendisine almanak ile birlikte “Dünya döner de devran dönmez mi” adlı kitabımı da armağan ettim.

*Sohbet etmeye başladık. Almanağı inceledi, kendisi de İz Gazete’nin birçok manşetinde yer almıştı, o haberlere baktık. Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi altılı masadan kalkması ile ilgili “Akşener’i iyi bilirdik” başlıklı habere baktık.

*Sonra Tunç Soyer’in tutukluluğunu konuştuk. Kemal Bey, “Tunç Soyer ne ile suçlandığını bile bilmiyor, halk konut projesini tüm Türkiye’ye yayacaktık, hiçbir suçu olmamasına rağmen neden cezaevinde anlamıyorum” dedi. “Tunç Beyin durumu, morali nasıl” diye sordu.

"EKİBİ SEVİNÇLE ODAYA GİRDİ, KILIÇDAROĞLU’NUN ELİNİ ÖPTÜ"

*O esnada birdenbire kapı açıldı. Odaya CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Özel Kalem Müdürü Abdurrahman Yargucu, Basın Danışmanı İlker Çağırmaz ve birçok kişi girdi. Kalabalık ansızın ve heyecanla girince Kemal Bey “Oda basmak yasak” diye espri yaptı. Herkes güldü. Önce Ahmet Akın eğilerek Kemal Beyin elini öptü.

*Ardından Mahir Polat eğilerek Kemal Beyin elini öptü. Mahkemeden mutlak butlan kararının çıktığını söylediler. Sevinçliydiler. Kemal Bey sakindi. Her tebrik edip sarılana “Hayırlı olsun” dedi. Kemal Bey bana “Uğurlu geldin” dedi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Emir de odaya geldi. Kalabalık gittikçe arttı. Sonra Mahir Polat, Kemal Beye “Çıkalım” dedi. Hep beraber ofisten çıktılar, binada kimse kalmadı. Nereye gittiklerini söylemediler.