Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, "davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı.

Buna göre, esas dava ile birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu davanın kabulüne karar veren Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.

Daire, mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal kararı dolayısıyla bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da hükümsüz kaldığına karar verdi.

Kararda, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi.

Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.

KILIÇDAROĞLU GÖREVİ KABUL ETTİ

CHP'de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ilk acıkmayı yaptı ve "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız!" dedi.

ÖZEL'E DESTEĞİNİ AÇIKLADI, 'GÖREVİ KABUL ETMEYECEM' DEDİ

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ise Özgür Özel’e net bir destek verdi. Killik, mahkeme kararıyla geçmişe dönülmesi durumunda eski görevini kabul etmeyeceğini belirtti.

"GÖREVİ KABUL ETMİYORUM"

Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ise başkanlık görevini kabul etmeyeceğini belirtti.

Özgür Özel'e desteğini açıklayan Killik, "CHP’yi kimin yöneteceğine sarayın mahkemeleri değil, CHP’nin üyeleri karar verir. CHP’nin Genel Başkanı atanmaz seçilir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım. Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.