Mahkemenin verdiği ‘butlan’ kararıyla tekrar CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti genel merkezine polis eşliğinde gitmeye sıcak bakmadığı ve bu yönde oluşabilecek görüntülerin yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini değerlendirdiği belirtildi.

‘GERİLİM GÖRÜNTÜSÜ OLUŞMASIN’

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde “gerilim görüntüsü” oluşmaması gerektiğine vurgu yaptı. Özellikle geçmişte Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı’na gelişi sırasında yaşanan tartışmalı görüntüleri örnek gösterdiği ve benzer bir tablonun tekrar yaşanmasını istemediğini ifade ettiği aktarıldı.

‘SERT AÇIKLAMALARDAN KAÇININ’

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca kendisine yakın isimlere de “sert açıklamalardan kaçının” talimatı verdiği öğrenildi. Parti içinde mahkeme kararının ardından yükselen tansiyonun zamanla düşmesini bekleyen Kılıçdaroğlu ekibinin, süreci mümkün olduğunca çatışmadan uzak bir şekilde yönetmeyi hedeflediği belirtildi.