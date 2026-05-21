Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin bugün UYAP'a yüklediği karar ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı iptal edildi.



Kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ve mevcut parti organlarının tüm yetkileri alınırken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna ise yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Karar sonrası AKP'ye yakın TGRT'ye konuşan Kılıçdaroğlu, mahkemenin verdiği karar için "Türkiye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.





MANSUR YAVAŞ'TAN ERKEN KURULTAY ÇAĞRISI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu kararın demokrasiye aykırı şekilde verildiğini belirterek, yeniden göreve getirilen Kılıçdaroğlu'na "Yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir" ifadeleriyle seslendi.



KILIÇDAROĞLU'NUN PLANINI YARKADAŞ AÇIKLADI



Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından erken bir kongre kararı alıp almayacağı merak edilirken, izlenecek yol haritasını CHP eski milletvekili ve Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan Barış Yarkadaş açıkladı.





Yarkadaş, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklama ile 'erken kurultay' ihtimalinin olmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimini devralmasıyla birlikte ilk aşamada mahalle delegelerinin yeniden seçileceğini, daha sonra ise ilçe ve il delegeleri ile başkanlarının belirlenerek, son aşamada yeniden genel başkanlık için kurultay kararı alınacağını belirtti.



Parti teşkilatı ve siyasetçiler ise söz konusu yol haritasının izlenmesi halinde CHP'de yeni bir kurultayın en erken bir yıl sonra yapılabileceğine dikkat çekti.



