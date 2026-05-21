Kemal Kılıçdaroğlu 'Kayyuma Selam' olarak kabul edilen videosunda 'Kimse susmamı beklemesin' diyerek 'Butlana hazırım' mesajı vermişti.

'CHP bize bırakılmış miras değil kutsal bir emanettir. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir' görüşlerine yer verdiği videodan 24 saat sonra mahkemenin mutlak butlan kararı UYAP'a yüklendi.

Siyaset dünyasına bomba gibi düşen karardan sonra akıllara 'Kılıçdaroğlu'na kararın çıkacacağı önceden haber verilerek harekete geçmesi mi sağlandı' sorusu geldi.

Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra nasıl davranacağı ise bilinmiyor. Göreve iade kararına dayanarak CHP Genel Merkezi'ne zorla da olsa girmeye kalkışıp kalkışmayacağını önümüzdeki günler gösterecek.