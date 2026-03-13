ABD’de bir piskoposun kilise fonlarından yaklaşık 250 bin dolar (güncel kurla yaklaşık 11 milyon TL) zimmetine geçirerek bu parayı Meksika’daki genelevlerde harcadığı iddiası, dini camiada ve kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.

Kilise kaynaklarının usulsüz kullanımıyla ilgili iddiaların odağındaki din adamı, skandalın patlak vermesinin ardından yönetim tarafından ivedilikle görevinden alındı.

PSİKOPOSLA YOLLARI APAR TOPAR AYIRDILAR

ABD basınında geniş yankı bulan haberlere göre, söz konusu piskoposun kiliseye ait bütçeyi kişisel eğlenceleri ve Meksika’daki müstehcen mekan ziyaretleri için kullandığı öne sürülüyor.

Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte başlatılan geniş kapsamlı idari soruşturmada, piskoposun mali kayıtlar üzerinde tahrifat yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kilise yönetimi, yaşananların ardından din adamıyla yollarını ayırdıklarını duyururken, olayın sadece idari değil, adli makamlara da intikal ettiği öğrenildi.

OLAY ABD'DE İNFİAL YARATTI

Yaşanan bu usulsüzlük, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki dini kurumların mali şeffaflığı ve denetim mekanizmalarındaki boşlukları bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililer, kilise fonlarının korunması ve benzer suistimallerin önlenmesi adına hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Skandal, dini kurumların hesap verebilirliği konusunda ülke genelinde yeni bir tartışma dalgasını tetiklerken, çalındığı iddia edilen paranın geri iadesi için de yasal girişimlerin başlatıldığı belirtildi.