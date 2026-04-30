Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore’de, Covid-19 pandemisinin ardından idam cezalarında ciddi bir artış yaşandığı iddia edildi. Uluslararası kaynaklara göre infazların sayısı yüzde 116,7 oranında yükselirken, bazı vakalarda cezaların gerekçeleri kamuoyunda tartışma yarattı.

İddialara göre, pop müzik dinlemek ya da resmi etkinliklerde uyuklamak gibi eylemler bile ölümle cezalandırılabiliyor. Ayrıca devlete ait bir tesiste bulunan yavru kaplumbağaların ölmesinin ardından bir çiftlik yöneticisinin idam edildiği öne sürüldü. Kaynaklar, Kim Jong-un’un ziyareti sonrası yetkilileri sert şekilde eleştirmesinin ardından söz konusu kişinin vurularak öldürüldüğünü aktarıyor.

TGRT Haber'de yer alan habere göre, bazı infazların gizli alanlarda künt cisimlerle gerçekleştirildiği, bazılarının ise kurşuna dizilerek yapıldığı belirtiliyor.

UYUYA KALDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Güney Kore istihbaratına göre, en çok dikkat çeken vakalardan biri eski Savunma Bakanı Hyon Yong-chol’un idamı oldu. Yetkililere, 2015 yılında Kim Jong-un’un da katıldığı bir etkinlikte uyuyakaldığı ve verilen emirleri yerine getirmediği gerekçesiyle, yüzlerce kişinin önünde uçaksavar ateşiyle infaz edildiği bilgisi aktarıldı. Aynı dönemde üst düzey bir askeri yetkilinin de idam edildiği bildirildi.

İDAM EDİLDİ, AİLESİ HAPSE ATILDI

İddialara göre Güney Kore ile iletişim kurmak da ölüm cezası gerekçeleri arasında yer alıyor. Basına yansıyan bir olayda, 49 yaşındaki bir sahne ışık mühendisinin sınırın ötesiyle temas kurduğu gerekçesiyle idam edildiği ve ailesinin hapse gönderildiği ileri sürüldü.

İNANÇ VE KÜLTÜREL FAALİYETLER DE GEREKÇE OLABİLİYOR

Unhasu Orkestrası’nın bir yöneticisinin pornografi yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla idam edildiği, ayrıca 33 yaşındaki Hristiyan bir kadının İncil dağıttığı gerekçesiyle kamuya açık şekilde infaz edildiği öne sürüldü. Aktivistlere göre söz konusu kadının ailesi de daha sonra siyasi tutuklu kampına gönderildi.

ÇOCUKLARIN DA HEDEF ALINDIĞI İDDİASI

Uluslararası Af Örgütü tarafından aktarılan tanıklıklar, bazı durumlarda çocukların da ağır cezalara maruz kaldığını ortaya koyuyor. İddialara göre, Güney Kore dizileri izlemek ya da K-pop dinlemek gibi nedenlerle gençler cezalandırılabiliyor.

Özellikle Squid Game, Crash Landing on You ve Descendants of the Sun gibi popüler yapımları izleyenlerin ağır yaptırımlarla karşılaşabildiği belirtiliyor.

“109 GRUBU” VE SIKI DENETİM

Rejimin yabancı medya kullanımını engellemek amacıyla “109 Grubu” adlı özel bir birim oluşturduğu, bu birimin evlerde ve kişisel eşyalarda aramalar yaptığı ifade ediliyor. Tanıklara göre bu yapı, ülke genelinde sistematik denetimler yürütüyor.

TANIKLAR KONUŞTU

Görgü tanıkları, kamuya açık infazların “ibret” amacı taşıdığını dile getiriyor. Ülkeden kaçanlardan biri olan Choi Suvin, Sinuiju’da yabancı medya dağıtmakla suçlanan bir kişinin idamına tanık olduğunu belirterek, “Bizi beyin yıkamak ve eğitmek için insanları idam ediyorlar.” dedi.

FİLM İZLEYENLERE İDAM İDDİASI

Bazı tanıklara göre, 2021 yılında aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu kişilerin, popüler dizileri izledikleri gerekçesiyle idam edildiği öne sürüldü. Bu iddiaların bir kısmının farklı kaynaklar tarafından da gündeme getirildiği belirtiliyor.

İNFAZ YERLERİNE DAİR İDDİALAR

Raporda yer alan bilgilere göre, infazların ülke genelinde farklı noktalarda gerçekleştirildiği; havaalanı çevreleri, atış poligonları, futbol sahaları ve ıssız arazilerin bu amaçla kullanıldığı iddia ediliyor.