Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara iletilen düzenlemeyle birlikte, dijital kanallar üzerinden yapılan para transferlerinde kimlik doğrulama şartı genişletiliyor.

Yeni sistem, özellikle yüksek tutarlı işlemler ve gece saatlerindeki transferler için ek güvenlik adımları içeriyor.

20 BİN TL VE ÜZERİ PARA TRANSFERLERİNDE ZORUNLU

Yeni düzenlemeye göre, mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen 20 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kimlik doğrulaması zorunlu hale getirildi.

Bu doğrulama, çipli kimlik kartı ve NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisi üzerinden yapılacak.

ÇİPLİ KİMLİK ZORUNLULUĞU

Çipli kimlik kartına sahip olmayan veya kimlik bilgilerini güncellemeyen kullanıcılar, belirli işlemleri gerçekleştiremeyecek.

Özellikle IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde bu durum daha belirgin hale gelecek.

GECE SAATLERİNDE KISITLAMA

Uygulamanın en dikkat çeken yönlerinden biri de saat sınırlaması oldu.

Buna göre, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak IBAN transferlerinde NFC doğrulaması sağlanamazsa işlem gerçekleştirilemeyecek. Bu işlemler bankalar tarafından askıya alınabilecek.

ALTERNATİF DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

Akıllı telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar için alternatif bir yöntem de devreye alınıyor. Bu kişiler, belirtilen saat aralıklarında işlem yapmak istediklerinde görüntülü görüşme ile müşteri temsilcisi üzerinden kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte bankacılık işlemlerinde güvenlik seviyesinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, eski tip kimlik kullanan vatandaşların en kısa sürede çipli kimlik kartına geçiş yapmaları gerektiğini vurguluyor. Aksi halde, özellikle dijital bankacılık işlemlerinde çeşitli kısıtlamalarla karşılaşılması söz konusu olacak.